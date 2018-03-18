Путин заявил об обреченности России на успех

Действующий президент России Владимир Путин, участвовавший в выборах главы государства, на митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым» заявил об обреченности России на успех. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, для достижения успеха страна должна взяться за масштабную работу.

Помимо этого, Путин поблагодарил всех своих сторонников за результат на выборах президента.

Центральная избирательная комиссия к 21:08 по московскому времени обработала почти 22 процента протоколов. Согласно официальным данным, Владимир Путин набирает более 73 процентов голосов.

На территории России президентские выборы завершились в 21:00 по московскому времени. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области. Явка на 18:00 по московскому времени, по данным ЦИК, составила 59,93 процента.

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