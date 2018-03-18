В России закончились выборы президента

Голосование на выборах президента России завершилось. В Калининградской области в 21:00 по московскому времени закрылись избирательные участки.

На территории самого западного российского региона в день выборов работали 542 постоянных избирательных участка, еще 28 было сформировано на кораблях, находившихся в плавании.

Явка в ряде регионов европейской части России к 18:00 превысила 60 процентов, свидетельствуют данные облизбиркомов. В Москве и Московской области, избирательные участки закрылись в 20:00. По состоянию на 18:00 в столице явка составила 52,72 процента, в Подмосковье — 56,46 процента.

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Рекордно высокая явка избирателей зафиксирована на Камчатке — на восьми избирательных участках, расположенных на территории северных сел, она составила 100 процентов.

Традиционно высокая явка отмечена и в кавказских республиках. В частности, в Кабардино-Балкарии за два часа до закрытия избирательных участков она составила более 83 процентов, а в Чечне — 81,10 процента.

По предварительным данным, явка на выборы военнослужащих, членов их семей и гражданских служащих военного ведомства превышает 98 процентов.

В выборах-2018 участвовали восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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