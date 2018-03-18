На Чукотке зафиксировали стопроцентную явку

В селе Краснено Чукотского автономного округа в ходе выборов президента России зафиксирована первая стопроцентная явка избирателей. Как уточнил агентству РИА Новости представитель регионального избиркома, там проживает всего 40 человек.
Еще три населенных пункта превысили отметку в 90 процентов. о состоянию на 12.00 местного времени (03.00 мск) общая явка в регионе составила 47,29 процента.
Ранее сообщалось, что специально для участников традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия» в лесу на месте очередной стоянки был открыт выездной избирательный участок. Чтобы добраться к месту для голосования, представителям избиркома потребовалось больше четырех часов.
Старт выборам президента России был дан в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, где доступ к урнам открыли в 23:00 мск 17 марта.
В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).