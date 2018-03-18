Избирателей накормили по-президентски

В Хабаровске пришедшим на избирательный участок предложили бесплатно попробовать завтрак президента России. Об этом сообщает «Комсомольская правда Хабаровск».

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Все желающие могли оценить полезные блюда, которые готовят в Кремле — геркулесовую кашу на обезжиренном молоке с кедровыми орешками, запеченные сырники, печеное яблоко, домашний облепиховый чай или чай с лимонником.

Ранее сообщалось, что на избирательный участок в городе Артем в Приморском крае Солист Большого театра Николай Цискаридзе пришел в сопровождении девушек в балетных платьях.

Выборы президента России пройдут во всех 85 субъектах страны. В Хабаровском крае избирательные участки открылись в 01:00 мск. В настоящий момент доступ к урнам открыт на всей территории Дальневосточного федерального округа.

В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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