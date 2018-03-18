Избирательные участки открылись на всем Дальнем Востоке

Все избирательные участки в Дальневосточном федеральном округе начали работу. С 02:00 мск 18 марта отдать свой голос за будущего президента России могут жители республики Саха (Якутия) и Амурской области.

До этого голосование началось в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области, Сахалинской и Магаданской областях. Старт выборам был дан в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, где доступ к урнам открыли в 23:00 мск 17 марта.

Материалы по теме Президентские. Новые. Твои Умные урны, камеры и другие технологии на выборах президента

Выборы президента России 18 марта пройдут во всех 85 субъектах страны, и завершатся в Калининградской области в 21:00 мск. Свыше 80 миллионов избирателей страны смогут проголосовать на 43 271 участке, оборудованном системами видеонаблюдения и трансляции изображения в интернет. Наблюдать за избирательным процессом в режиме онлайн можно на сайте «Наш выбор».

В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!