Избирательные участки открылись на всем Дальнем Востоке

Все избирательные участки в Дальневосточном федеральном округе начали работу. С 02:00 мск 18 марта отдать свой голос за будущего президента России могут жители республики Саха (Якутия) и Амурской области.
До этого голосование началось в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области, Сахалинской и Магаданской областях. Старт выборам был дан в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, где доступ к урнам открыли в 23:00 мск 17 марта.
Выборы президента России 18 марта пройдут во всех 85 субъектах страны, и завершатся в Калининградской области в 21:00 мск. Свыше 80 миллионов избирателей страны смогут проголосовать на 43 271 участке, оборудованном системами видеонаблюдения и трансляции изображения в интернет. Наблюдать за избирательным процессом в режиме онлайн можно на сайте «Наш выбор».
В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).