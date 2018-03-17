Телеведущая Елена Летучая призвала россиян прийти на выборы в воскресенье, 18 марта. Об этом она написала в Instagram.
По словам Летучей, сама она не сможет прийти на участок в день выборов президента России, поэтому проголосовала досрочно.
«За кого проголосовала — скажу в понедельник — сегодня уже агитация запрещена. Всем привет, голосуйте, идите на выборы — это важно! В понедельник обсудим!» — призвала Летучая. Она также опубликовала ролик с процессом досрочного голосования.
Елена Летучая с 2014 по 2017 год вела программу «Ревизорро» на телеканале «Пятница». В октябре 2017-го она начала сотрудничать с Первым каналом, в январе 2018 года ее проект «Летучий отряд» приостановили из-за болезни телеведущей.
В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).