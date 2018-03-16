Тимати призвал россиян прийти на выборы

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) разместил в социальной сети пост, критикующий отсутствие гражданской позиции, он призвал россиян не игнорировать предстоящие выборы президента. Соответствующую запись он сделал на своей странице в Instagram в пятницу, 16 марта.
«Хочешь что то менять, и участвовать в политической жизни России, сходи хоть раз и прогуляйся до Избиркома. Я понимаю, что куда увлекательней сидеть дома и смотреть интернет расследования, угарать с абсурдности теле-дебатов наблюдая за новыми кандидатами в Президенты, читать заказные агитационные посты от Инстаграм Блогеров вообще не имеющих полит. преференций и гражданских позиций. Да, конечно проще залететь к кому-то в комменты и еще поумничать там. Но!! каждый раз разворачивая полемику на эту тему, анализируя что не так, как надо и кто виноват, спроси себя — а что вообще сделал ТЫ, чтобы хоть как то на это повлиять!? В чем твоя роль?! Если просто воздух сотрясать — то понятно, так никогда, ничего не изменится. Если хочешь участвовать — действуй», — написал он (пунктуация и орфография автора сохранены — прим. «Ленты.ру»)
Выборы президента России пройдут 18 марта. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).