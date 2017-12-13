Тимати выпустил свой лучший трек

Рэпер Тимати выпустил свою песню «Тантум Верде Форте» синглом. Трек длительностью 1:20 появился в сервисе Apple Music.

Второй куплет композиции Тимати впервые исполнил на концерте в «Олимпийском» в ноябре. Во время выступления рэпер заявил, что трек, написанный для рекламы спрея для горла — главный хит в его карьере.

Оригинальная песня «Тантум Верде Форте» с одним куплетом вышла в сентябре 2016 года. Клип на композицию набрал более двух миллионов просмотров и стал мемом.

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