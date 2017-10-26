Тимати заподозрили в покупке фанатов за 900 рублей

Для участия в концерте рэпера Тимати в спорткомплексе «Олимпийский» начали нанимать людей в соцсетях. Соответствующее объявление появилось в пабликах «КАСТИНГИ МОДЕЛИ» и «Кастинги и съемки» во «ВКонтакте» в четверг, 26 октября.

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Наемным рабочим обещают зарплату от 900 до 1000 рублей. В требованиях к массовке — способность «хорошо слышать ритм», а также наличие черной одежды.

Блогер Рустем Адагамов заявил в Twitter, что таким образом на концерт Тимати ищут зрителей.

Корреспондент «Ленты.ру» связался с компанией, разыскивающей работников на концерт Тимати. Ему предложили прислать свои фото и объяснили, что перед концертом будет репетиция, после чего нужно будет танцевать на сцене.

Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) — хип-хоп-исполнитель, владелец лейбла Black Star Inc. Ему также принадлежит сеть закусочных Black Star Burger. В сентябре он принял участие в рэп-баттле на дне рождения главы Чечни Рамзана Кадырова, зачитав текст с бумажки.