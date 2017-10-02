Культура
 

Гнойный оказался на сайте «Миротворец»

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Вячеслав Машнов (Гнойный)
Вячеслав Машнов (Гнойный)

Российский рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов) внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Он обвинен в «сознательном нарушении государственной границы Украины» и назван «участником попыток легализации аннексии АР Крым Россией».

«Въезжал на территорию временно оккупированной АР Крым через закрытый пункт пропуска для участия в концерте на территории г. Севастополь. Считает украинцев несуществующей нацией. Использует псевдонимы "Гнойный" и "Соня Мармеладова"», — отмечается на странице рэпера.

Ранее представитель артиста Станислав Куницын заявлял, что Гнойный планирует дать концерт в Киеве под псевдонимом Слава КПСС. По его словам, ни Служба безопасности Украины, ни другие органы власти пока не высказали возражений против выступления.

Концерт анонсировала площадка «Атлас». Планировалось, что мероприятие состоится 24 декабря.

Машнов дал концерт в Севастополе в мае.

«Миротворец» регулярно публикует в разделе «Чистилище» личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к нынешним киевским властям, а также российских артистов, побывавших в Крыму после его присоединения к России. На ресурсе, в частности, выложены сведения о таких артистах, как Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Дима Билан и Стас Пьеха. 8 сентября на сайте появились личные данные генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки и почти 300 человек, принимавших участие в строительстве моста через Керченский пролив.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, в результате которого за это решение высказалось подавляющее большинство участников голосования. Киев признать результаты плебисцита отказался. Москва заявляет, что референдум был осуществлен в соответствии со всеми нормами международного права.

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