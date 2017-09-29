Посетивший Крым Гнойный собрался в Киев

Российский рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов) планирует дать концерт в украинской столице. Об этом в пятницу, 29 сентября, представитель артиста Станислав Куницын сообщил Федеральному агентству новостей (ФАН).

По его словам, ни Служба безопасности Украины, ни другие органы власти пока не высказали возражений против выступления.

Исполнитель выступит под псевдонимом Слава КПСС. Его концерт анонсировала площадка «Атлас». Мероприятие должно состояться 24 декабря.

Машнов в мае дал концерт в Севастополе. Каким образом артист попал на полуостров, который Украина считает своей территорией, неизвестно. В случае если рэпер заезжал в Крым через территорию России, ему, согласно украинскому законодательству, может быть запрещен въезд в страну.