Культура
 

Посетивший Крым Гнойный собрался в Киев

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Вячеслав Машнов
Вячеслав Машнов

Российский рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов) планирует дать концерт в украинской столице. Об этом в пятницу, 29 сентября, представитель артиста Станислав Куницын сообщил Федеральному агентству новостей (ФАН).

По его словам, ни Служба безопасности Украины, ни другие органы власти пока не высказали возражений против выступления.

Исполнитель выступит под псевдонимом Слава КПСС. Его концерт анонсировала площадка «Атлас». Мероприятие должно состояться 24 декабря.

Машнов в мае дал концерт в Севастополе. Каким образом артист попал на полуостров, который Украина считает своей территорией, неизвестно. В случае если рэпер заезжал в Крым через территорию России, ему, согласно украинскому законодательству, может быть запрещен въезд в страну.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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