Рэпер Гнойный выпустил клип про капитал и «партийных жидов»

Хип-хоп-исполнитель Слава КПСС (он также известен как Гнойный и Слава Карелин) записал анимационный клип на трек «Новый Ротшильд». Ролик опубликован на YouTube-канале исполнителя.

Композиция посвящена отношению к капиталу. Герой клипа тратит деньги на неимущих:

«Я не жадный, мне злата слиток

Нужен, чтоб накормить всех нищих,

Всех бездомных, да всех несчастных,

Угощаю икрой дворняжек».

«Добрые дела — вот на что потребен капитал», — заявил Гнойный в треке. Музыкант добавил, что «новый Ротшильд — не чета партийным жидам».

Материалы по теме Он вам не Мирон Почему Оксимирон — тоже гнойный

Клип рэпера начинается с рекламы онлайн-казино. В комментариях к видео некоторые интернет-пользователи посчитали это лицемерием, другие же нашли в этом иронию.

Гнойный (настоящее имя Вячеслав Машнов) приобрел известность после словесной дуэли с рэпером Оксимироном (Мирон Федоров). Баттл состоялся в Санкт-Петербурге 6 августа. Победу со счетом 5:0 одержал Гнойный.