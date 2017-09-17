Милонов предложил расстрелять Оксимирона и Гнойного

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») высказался относительно рэп-баттла Оксимирона и Гнойного. Его слова в субботу, 16 сентября, приводит «Комсомольская правда».

«Музыка помоек не подобает нашему городу (Санкт-Петербургу — прим. «Ленты.ру»). Мы должны помнить об имперском статусе. Разбудите уже в себе петербургский снобизм. Оксимирона и Гнойного стоило бы расстрелять», — заявил Милонов. Позже он попросил присутствующих воспринимать последнюю фразу как «гротеск».

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13 сентября депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин направил обращение на имя генпрокурора России Юрия Чайки с просьбой изучить рэп-баттл Оксимирона и Гнойного на наличие признаков экстремизма. Он также призвал проверить видеозапись словесного поединка на призывы к разжиганию межнациональной розни и оскорбление чувств верующих.

В конце августа сообщалось, что баттл Оксимирона и Гнойного до пятой минуты изучил Роскомнадзор. Организация составила протокол, в котором приводятся матерные выражения рэперов с указанием хронометража.

Поединок состоялся в Санкт-Петербурге 6 августа. Победу со счетом 5:0 одержал Гнойный. Видеозапись баттла набрала более 22 миллионов просмотров.