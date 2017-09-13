Баттл Оксимирона и Гнойного попросили проверить на экстремизм

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин попросил Генпрокуратуру России изучить рэп-баттл исполнителей Оксимирона и Гнойного на наличие признаков экстремизма. Об этом сообщает RT в среду, 13 сентября.

Анохин также призвал проверить видеозапись словесного поединка на призывы к разжиганию межнациональной розни и оскорбление чувств верующих. По словам депутата, это необходимо для утверждения правил набирающих популярность баттлов, поскольку исключит случаи нарушения закона.

Чиновник подчеркнул, что его ничего не задело в дуэли хип-хоп-исполнителей. «У меня нет претензий, но есть большое желание, чтобы это было проверено с точки зрения закона представителями государственной власти, чтобы мы понимали степень нашей ответственности и то, насколько свободными мы можем быть в рэп-баттлах», — объяснил он.

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Анохин добавил, что оценка видеозаписи прокуратурой также даст парламентариям понять, могут ли они устраивать подобные дискуссии самостоятельно, чтобы заинтересовать молодежь. «Может ли, например, депутат в такой же свободной форме, как Гнойный, заявлять о тех или иных позициях? Мы бы хотели понять позицию прокурора, чтобы не попасть под какие-либо санкции после поединка», — подчеркнул чиновник.

Обращение отправлено на имя генпрокурора России Юрия Чайки.

В конце августа сообщалось, что баттл Оксимирона и Гнойного до пятой минуты изучил Роскомнадзор. Организация составила протокол, в котором приводятся матерные выражения рэперов с указанием хронометража.

Поединок состоялся в Санкт-Петербурге 6 августа. Победу со счетом 5:0 одержал Гнойный. Видеозапись баттла длится более часа.