Баттл Оксимирона и Гнойного попал в тренды в Германии и вызвал недоумение немцев

Рэп-баттл российских исполнителей Оксимирона и Гнойного попал в тренды немецкого YouTube. Об этом в среду, 16 августа, пишет Sputnik Deutschland.

Поединок, запись которого была опубликована в сети 13 августа, вызвала недоумение немецких пользователей.

«Жду первого комментария на тему "Почему это в трендах в Германии"», — написал юзер с ником Nextic.

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«Как я сюда попал?» — добавил другой пользователь.

«Хотелось бы хоть что-то понять», — посетовал еще один.

Под роликом также появились комментарии на других языках. Англоязычные пользователи спрашивали, «что это за чертовщина», и отмечали, что их комментарии на английском теряются среди множества русских.

Как видно из других комментариев, баттл также попал в тренды в Австрии и Испании.

Баттл состоялся в Санкт-Петербурге 6 августа. Победу со счетом 5:0 одержал Гнойный. Число просмотров записи преодолело отметку в 7,7 миллионов менее чем за сутки, что сделало ролик самым просматриваемым среди мировых рэп-баттлов за 24 часа.