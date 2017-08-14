Гнойный словами «Какая боль» потроллил Оксимирона

Рэпер Гнойный потроллил Оксимирона после поражения последнего на рэп-баттле. Свой пост исполнитель опубликовал в Instagram.

«Какая боль, какая боль, Гнойный — Оксимирон: пять ноль», — написал он в публикации, переделав текст песни «Аргентина — Ямайка 5:0» группы «Чайф».

какая боль какая боль гнойный оксимирон пять ноль A post shared by Гнойный Aka СЛАВА КПСС (@gnojnyj) on Aug 13, 2017 at 1:07pm PDT

Кроме того, Гнойный (также известный как Слава КПСС) под псевдонимом Валентин Дядька выложил насмешливый трек «Охлади мой пыл», пересказав в тексте твит, которым Оксимирон вызвал его на баттл.

Рэп-баттл Оксимирона и Гнойного состоялся 6 августа, но запись была опубликована на YouTube-канале Versus Battle в ночь на понедельник, 14 августа. Оксимирон проиграл Гнойному со счетом 0:5.

За 9 часов ролик набрал почти пять миллионов просмотров.

На данный момент самой популярной битвой на платформе является баттл Оксимирона с рэпером Johnyboy. С момента публикации в апреле 2015 года видео набрало на YouTube свыше 38 миллионов просмотров.