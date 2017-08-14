Оксимирон объяснил поражение на рэп-баттле

Хип-хоп-исполнитель Оксимирон (настоящее имя Мирон Федоров) прокомментировал в Instagram в понедельник, 14 августа, проигрыш на рэп-баттле против Вячеслава Машнова (известен под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС). Причиной поражения он назвал увлечение лирическими отступлениями.

«Почему я проиграл? Потому что, как и на прежних баттлах, ушел в лирические отступления, которые мне реально интересно писать», — написал Оксимирон.

Исполнитель также предположил, что зациклился на том, «как в свое время повлиял на баттлрэп». «Вместо этого мне самому стоит поучиться у баттловиков, чей мир с тех пор перерос в нечто иное и самостоятельное», — подчеркнул он.

Гнойный в свою очередь потроллил Оксимирона фразой «Какая боль, какая боль, Гнойный — Оксимирон: пять ноль», переделав текст песни «Аргентина — Ямайка 5:0» группы «Чайф».

Рэп-баттл Оксимирона и Гнойного состоялся 6 августа. Запись была опубликована на YouTube-канале Versus Battle в ночь на 14 августа. Оксимирон проиграл Гнойному со счетом 0:5. За время с момента публикации ролик набрал пять с половиной миллионов просмотров.