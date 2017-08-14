Культура
 

Шнуров посвятил стихотворение победе Гнойного над Оксимироном

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором посетовал на победу хип-хоп-исполнителя Гнойного над Оксимироном в рэп-баттле. Произведение он опубликовал в Instagram в понедельник, 14 августа.

«Смятение царит в народе.
Процессы делают эксцесс.
Ушел Малахов. Или вроде?
А Вячеслав КПСС,
С трона сместил Оксимирона.
И шум стоял, летели перья.
Лежат бесхозные короны!
Без управления империи
Остались. И народ поник».

Музыкант также упомянул уход Андрея Малахова с поста ведущего телепередачи «Пусть говорят». В конце стихотворения Шнуров вспоминает, что у него «стынет водяра», и решает выпить ее за книжкой французского культуролога Жана Бодрийяра.

Рэп-баттл Оксимирона и Гнойного состоялся 6 августа. Запись была опубликована на YouTube-канале Versus Battle в ночь на 14 августа. Оксимирон проиграл со счетом 0:5. Ролик набрал уже почти семь миллионов просмотров.

В июне Шнуров снялся в пародии на рэп-дуэли Versus Battle вместе с телеведущим Иваном Ургантом в образе Оксимирона.

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