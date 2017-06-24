Ургант в образе Оксимирона устроил рэп-дуэль со Шнуровым и назвал его импотентом

Телеведущий Иван Ургант в очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» сошелся в рэп-дуэли на Versus Battle с музыкантом Сергеем Шнуровым. Ролик был опубликован на YouTube-канале передачи.

На видео, которое было снято в популярном петербургском баре «1703», Ургант, пародируя российского рэпера Оксимирона, в шутку обвиняет Шнурова в импотенции. В ответ музыкант вспоминает ведущему его неудачную попытку стать певцом. Кульминацией рэп-дуэли становится обсуждение татуировки с нецензурным словом на шее Урганта, которым он называет Шнурова в конце своего раунда.

В среду, 23 июня, Шнуров в Instagram объявил о своем участии на Versus Battle. «Сенсация. Интрига. Батл будет бомба. МС Шнур. Пошумим, ***», — похвастался Шнуров и опубликовал совместную фотографию с создателем Versus Battle Александром «Ресторатором» Тимарцевым.

Versus-battle — популярное отечественное интернет-шоу в жанре рэп-батлов, которые проходят без микрофонов и сопровождающего бита. Летом 2016 года выпуск с участием рэперов Оксимирона и ST за несколько дней в два раза обогнал по просмотрам на YouTube самую популярную американскую рэп-битву Summer Madness 2 между Loaded Lux и Calicoe.