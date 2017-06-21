Сергей Шнуров объявил об участии в рэп-батле на Versus Battle

Эксцентричный российский музыкант Сергей Шнуров объявил о своем участии в качестве МС на одной из самых популярных площадок мира Versus Battle. Об этом он сообщил в Instagram-аккаунте.

Скриншот: @shnurovs

«Сенсация. Интрига. Батл будет бомба. МС Шнур. Пошумим, ***», — похвастался Шнуров и опубликовал совместную фотографию с создателем Versus Battle Александром «Ресторатором» Тимарцевым.

Объявления вызвало ажиотаж среди подписчиков, которые принялись массово лайкать пост музыканта. На момент написания заметки под публикацией собралось более 60 тысяч «сердечек».

В конце ноября 2016 года в Versus Battle поучаствовал певец Дмитрий Маликов. Правда, в отличие от Шнурова, Маликов был приглашен на проект в качестве судьи, а не участника. «Для меня это все новое, конечно. С кем бы мне фит замутить?» — сказал тогда певец.

Versus-battle — популярное отечественное интернет-шоу в жанре рэп-батлов, которые проходят без микрофонов и сопровождающего бита. Летом 2016 года выпуск с участием рэперов Оксимирона и ST за несколько дней в два раза перегнал по просмотрам на YouTube самую популярную американскую рэп-битву Summer Madness 2 между Loaded Lux и Calicoe.