Андрея Малахова вызвали на рэп-дуэль из-за конфликта на «Пусть говорят»

Блогер Руслан Тушенцов, известный под ником CrazyMegaHell, опубликовал ролик в защиту приходившей на шоу «Пусть говорят» коллеги Анастасии Шпагиной, в котором назвал ведущего передачи Андрея Малахова «чушкой» и вызвал его на рэп-баттл Versus BPM. За двое суток видео набрало более 850 тысяч просмотров.

Тушенцов обвинил Малахова в том, что авторы передачи во время монтажа вырезали многие важные моменты, а сам ведущий уличил Шпагину в навязывании поклонникам своего мнения. В ответ Малахов пообещал, что после выхода шоу в эфир у блогеров «будет гореть жопа».

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В итоге CrazyMegaHell предложил «активно лезущему в интернет» ведущему решить конфликт с помощью рэп-баттла на популярном проекте Verus-battle. Блогер также запустил хэштег #малаховчушка, который за сутки выбрался в топ российского Twitter.

Выпуск «Пусть говорят» с Анастасией Шпагиной вышел в эфир 11 мая. В нем блогерша и еще несколько девушек обвинили пластического хирурга в проведении некачественных операций, а Шпагина пожаловалась на угрозы после публикации роликов с критикой доктора.

