«Лайки крутятся, мемасы мутятся» ©

Звезд YouTube часто упрекают в том, что они ведут роскошную жизнь и зарабатывают на рекламе. В среду, 10 мая, к этому прибавились обвинения в том, что российские власти контролируют популярные YouTube-каналы через медиахолдинги. Автор расследования нарисовал подробную схему и показал, кто и за что получает деньги от прокремлевских структур. «Лента.ру» разбиралась, почему это не так и зачем блогеры на самом деле связываются с телепродюсерами.

Внимание! Все аргументы заряжены на убедительность цитатами Сергея Дружко.

«Невероятно, но факт: если соединить на карте три точки, то получится треугольник» ©

Вероятно, именно этой легендарной фразой вдохновлялся создатель блога «Вастрик.ру» Василий Зубарев, когда составлял схему связей в российском YouTube и пытался выяснить, «кто и зачем запускает новые хайповые шоу». Зубарев, переехавший из Москвы в Литву более двух лет назад, решил доказать подписчикам, что самая популярная площадка для видеоблогеров «начинает активно наводняться пропагандой», и соединил стрелками московских и петербургских звезд YouTube в попытке найти их связи с Кремлем.

Автор схемы предупредил, что не претендует на срывы покровов и громкие выводы, но многие восприняли инфографику именно таким образом. Одни издания подали материал в стиле «Раскрыта схема...», другие попытались обсудить ее с упомянутыми Зубаревым блогерами.

«Есть факты, говорящие об обратном...» (с)

В действительности схему можно рассматривать скорее как грубый набросок сложившихся в русском YouTube блогерских кланов. Большинство звезд видеохостинга не работают с партнерской программой напрямую, а пользуются услугами агентств. Их представители занимаются техподдержкой и продвижением контента, а блогеры из одной «партнерки» нередко посещают одни и те же мероприятия и снимают совместные ролики.

Зубарев решил оттолкнуться от «Дружко Шоу» — нового канала на YouTube, где вышли уже три выпуска программы с ведущим-мемом Сергеем Дружко. Его любят за уникальный набор фразочек на все случаи жизни из программы «Необъяснимо, но факт». Кажется, практически каждый блогер, вставляющий в свои ролики различные фрагменты, хоть раз использовал харизматичного Дружко.

По мнению автора схем, «Дружко Шоу» снимается в студии интернет-издания Life. Он также упоминает, что в рубриках шоу фигурируют два так называемых специальных корреспондента — Кирилл Лаврухин и Лев Шагинян. Последний, судя по его Instagram, до этого работал корреспондентом Life, а первый участвует в создании роликов для проекта «Изюм».

По словам главы холдинга News Media (которому принадлежит Life) Арама Габрелянова, агентство нативной рекламы «Изюм» — проект бывшего заместителя главного редактора Life Дарины Евтушенко. Себя он называл лишь инвестором, готовым вложить в проект до трех миллионов долларов.

Тем не менее связи между Дружко и Life показались блогеру достаточными для того, чтобы провести стрелку от проекта прямо к Кремлю. Аргументировал он это тем, что Life — «прокремлевское издание».

«Однако колдуны говорят об этом как о покупке картошки» ©

Еще одним вымышленным «доказательством» руки Кремля стал недостоверный факт, что производство «Дружко Шоу» якобы связано с телеканалом ТНТ. С 2005-го по 2008 год на канале выходила программа «Необъяснимо, но факт», посвященная расследованиям различных мистических явлений. В 2016 году о ней внезапно вспомнили пользователи «ВКонтакте»: паблик «Сергей Дружко на все случаи жизни» за несколько дней набрал тысячи подписчиков, а затем его внезапно заблокировали.

Оказалось, что использование отрывков шоу длиной в несколько секунд не понравилось каналу ТНТ4, который как раз повторно транслировал передачу Дружко. Представители телеканала пытались «подружиться» с пабликом, но ничего не вышло, и сообщество по сей день заблокировано «по запросу АО "ТНТ-Телесеть"». Возможно, именно поэтому в «Дружко Шоу» не используются отрывки из старых выпусков с ведущим.

Сколько вымысла и сколько правды в этих кошмарах? ©

От ТНТ стрелка стремится к еще одному популярному шоу — Big Russian Boss Show, которое ведут рэперы Большой Русский Босс и Янг Пимп. Несмотря на то что молодые люди скрываются за кустистыми бородами и масками с логотипом Chanel, в сети давно раскрыли их истинные личности, а популярность пришла задолго до громкого появления на YouTube.

Зубарев кропотливо сравнивает студии, в которых снимают Big Russian Boss Show и утреннюю программу на ТНТ под названием «Вот это утро», и приходит к выводу, что они идентичны. «Кремлевский след» же блогер попытался объяснить тем, что телеканал принадлежит холдингу «Газпром-медиа».

Команда Big Russian Boss Show не скрывает, что проект делается силами сотрудников Comedy Club Production (в 2015 году «Газпром-медиа» через канал ТНТ приобрела пакет акций компании — 75 процентов минус одна акция). К примеру, в одном из роликов автор канала «Миллионер из трущоб» Тимур Джанкезов при посещении офиса Comedy Club дважды демонстрирует зрителям дверь с табличкой Big Russian Boss Show.

«Я не склонен подозревать всех во всем, но, по-моему, это какой-то заговор» ©

О том, что над шоу работают члены команды ТНТ, говорит и бывший сценарист Comedy Club Production Павел Тихомиров. По его словам, телевизионщики причастны и к шоу Дружко. В сети легко отыскать сценаристов Босса: к примеру, Алексей Зуев в своем резюме, опубликованном в открытом доступе, открыто пишет о причастности как к шоу BRB, так и к проектам Comedy Club.

Зубарев, в свою очередь, ссылается на следующий «факт»: Босс пришел в один из телевыпусков Comedy Club в качестве гостя, а значит, имеет связь с командой ТНТ. Блогер также утверждает, что за созданием Big Russian Boss Show стоит сеть Yoola, но на сайте партнерской программы об этом информации нет.

«Я вышел в интернет с таким вопросом» ©

В схеме также упоминается еще один партнер сети Yoola — главный редактор издания Sports.ru и ведущий авторского YouTube-шоу «вДудь» Юрий Дудь. Зубарев также считает его прокремлевским — мол, ранее Дудь вел передачи на федеральных каналах Матч ТВ и «России 2», а уже во «вДудь» приглашал рэпера L’One и автора блога «Дневник Хача» Амирана Сардарова. Таких гостей, по мнению создателя «схемы пропагандистов», тоже можно считать «прокремлевскими», поскольку они связаны с продюсерским центром BlackStar и рэпером Тимати, а тот исполнял трек «Мой лучший друг — это президент Путин».

К Yoola автор инфографики причислил и стэндап-комика Данилу Поперечного, но тот уже успел это опровергнуть.

«Мой статус не позволяет мне угорать в своем шоу» ©

Автор расследования припомнил и былые заслуги студии «Спасибо, Ева», которая когда-то, помимо поддержки лучших блогеров рунета в лице Ильи Мэддисона, Руслана Усачева, Сэма Никеля и творческого объединения «Мне нравится» (ныне — группа «ХЛЕБ»), прославилась тем, что засветилась в выложенной в сеть переписке бывшего пресс-секретаря «Наших» Кристины Потупчик. После этого блогеров стали считать «прокремлевскими», тем более что создатель студии Юрий Дегтярев не отрицал наличие неких могущественных заказчиков.

Дегтярев также создал студию My Duck’s Vision, которая быстро набрала популярность благодаря многочисленным абсурдным пародиям на пропагандистские ролики. Создатели видео выработали собственный стиль с кучей эффектов и сложной графики.

К примеру, в 2015 году, после появления скандального ролика «Русский оккупант», СМИ обратились к Дегтяреву, поскольку в видео явно читался стиль MDV. Генеральный продюсер проекта в свойственной ему манере начал рассказывать, что у него все еще много связанных с государством заказчиков и студия продолжает штамповать кричащую пропаганду. Правда, на деле оказалось, что автор ролика — создатель паблика «Океям нет! Антизападное творчество» Евгений Журов, который делает «шокирующие» видео ради смеха.

В схеме Зубарева My Duck’s Vision приписывают авторство видео о сравнении Алексея Навального с Адольфом Гитлером, несмотря на то, что Дегтярев на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал информацию об удалении ролика, процитировав фрагмент о непричастности студии к его созданию. О наводнивших YouTube подражателях My Duck’s Vision или того же Журова почему-то никто не вспомнил.

«А ведь мог бы немного заработать» ©

К слову, выросшие из «Спасибо, Ева!» участники объединения «Мне нравится» — Александр Шулико, Кирилл Трифонов и Денис Кукояка — после нескольких лет успешной карьеры на YouTube доросли до того, что начали сотрудничать с телеканалом ТНТ, написали сценарий к сериалу ЧОП, а сейчас принимают активное участие в создании ситкома «Гражданский брак».

Питерские блогеры, согласно схеме, сбиваются в свои кланы и «как-то больше про проекты, чем о политике». Так, в инфографике фигурирует рэпер Oxxxymiron, который крайне опосредованно связан с телеканалом СТС: выходивший на нем сериал «Лондонград» якобы основан на историях о жизни музыканта в британской столице. Остальные громкие проекты, в том числе Versus Battle, блог Юрия Хованского или «Кликклак» пока никак не взаимодействуют с телевидением, а значит, «политической угрозы» не представляют.

Зато автора схемы заинтересовало сотрудничество блогеров с еще одним холдингом — СТС Медиа. Он вспомнил, что звезд YouTube активно привлекали для работы с телеканалом «Перец», а затем холдинг и вовсе купил контрольный пакет акций производителя видеоконтента Caramba TV.

После этого один из самых популярных обзорщиков смешных видео Максим Голополосов, более известный под псевдонимом Макс «+100500», начал активно развивать сразу несколько проектов на телевидении. В 2015 году Голополосов стал соучредителем ООО «Блогерс Юнайтед» вместе с бывшим управляющим директором производителя видеоконтента Caramba Media Никитой Зельцером и предпринимателем Александром Балковским, отцом блогерши Саши Спилберг.

Балковский вместе с режиссером Тимуром Бекмамбетовым основал агентство Z Agency, где они собрали команду топовых блогеров под предводительством Саши Спилберг и, как и другие партнерские программы, продвигают своих подопечных как в онлайне, так и в офлайне.

«Лайки крутятся, мемасы мутятся» ©

Перед тем как изучать схемы, Вострик призвал «задуматься, почему оно так и к чему это может привести в дальнейшем», намекая на то, что блогеры могут окончательно удариться в политику и повторить карьеру проекта «Спасибо, Ева!», который до сих пор клеймят за упоминание в переписке Потупчик.

Схемы ясно дают понять, что блогер пытался выстроить цепочки по схеме «блогер — телеканал», полагая, что таким образом вчерашним подросткам из YouTube открывается дорога в большую политику.

Но в действительности Зубарев, кажется, скорее продемонстрировал несколько уже сложившихся закономерностей, и российские власти тут совершенно не при чем.

«Вы спросите, как я пришел к таким умозаключениям» ©

Во-первых, иногда телевизионщики приходят с собственными шоу на YouTube и завоевывают аудиторию: это подтверждают и «вДудь» (более 800 тысяч подписчиков за четыре месяца), и «Дружко Шоу» (почти два миллиона подписчиков менее чем за три недели). А во-вторых, звезды YouTube рано или поздно выходят за серьезными проектами в офлайн и нередко находят себя на телевидении.

Материалы по теме Круто ли ты попал на ТВ Как блогеры пытались пробиться на телевидение и что из этого вышло

«Я применю против всех вас свои навыки в интернете» ©

Это может показаться удивительным, но вместо того, чтобы ждать мизерных доходов с партнерской программы YouTube и пытаться встроить как можно больше рекламы в ролики, многие блогеры идут зарабатывать деньги вместе с молодыми и «понимающими диджитал» продюсерами, которые к тому же способны создать контент принципиального иного уровня, позаимствовав лучшее из интернета и телевизионных форматов.