Нажимающий на кнопку Леонид Агутин стал символом принятия непростого решения

Фотография нажимающего на красную кнопку музыканта Леонида Агутина, сделанная на программе «Голос», набрала вирусную популярность в социальных сетях и превратилась в мем.

Интернет-шутку принялись активно распространять администраторы популярных пабликов во «ВКонтакте». В итоге певец стал символом принятия непростого решения.

Пользователи социальных сетей начали самостоятельно «помещать» Агутина в ту или иную жизненную ситуацию. Особую популярность приобрели темы политики, сна, раннего подъема, и, конечно, отношений с противоположным полом. «Когда ты пьян в стельку и решил написать сообщения своей бывшей», — гласит надпись на одной из самых распространенных картинок с музыкантом. На кнопке при этом написано «Отправить».

В конце апреля 2016 года российского актера Сергея Дружко превратили в мемы на все случаи жизни. Во «ВКонтакте» набирали популярность короткие ролики, вырезанные из передачи канала ТНТ «Необъяснимо, но факт». В этих видео актер Сергей Дружко произносит емкие фразы «на все случаи жизни».