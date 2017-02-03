Перекрестившийся на дискотеке тусовщик из Сыктывкара стал мемом

В сети обратили внимание на необычный танец 25-летнего жителя Сыктывкара Станислава Юшкова, который по неизвестной причине совершал крестное знамение во время дискотеки в одном из местных клубов.

Гифка с молодым человеком, опубликованная в популярных пабликах во «ВКонтакте», набрала тысячи просмотров и комментариев и в итоге стала вирусным мемом. «Видимо, очень божественная музыка играет», — пошутили юзеры.

Некоторые пользователи осудили Юшкова и заявили, что своим танцем он оскорбляет религию и чувства верующих. «Из-за таких людей молодежь не признает веру. Бить таких надо, а его снимают и смотрят на него. Реальная чепуха, стыдно за таких», — возмутился один из них.

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Другие, наоборот, поддержали танцора, отметив, что нелепые движения, пародирующие крестное знамение, — всего лишь шутка, которая никак не унижает достоинства православных христиан. «Очень смешно, он бы еще освятил клуб святой водой», — поддержали они Юшкова.

В конце января внимание пользователей соцсетей привлекла фотография странного существа, которая быстро обрела популярность в русском сегменте интернета и получила говорящие название «Ждун». Оказалось, что на снимке изображена скульптура Homunculus Loxodontus, созданная художницей Маргрит ван Брифорт для Нидерландского Лейденского университета.