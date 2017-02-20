Дающий беспроигрышные советы на все случаи жизни чернокожий парень стал мемом

В сети обратили внимание на скриншот из короткометражного фильма «Би-би-си» под названием «С прошедшим», на котором главный герой картины Риз Симпсон стучит себе пальцем по лбу. В итоге чернокожий парень превратился в мем с беспроигрышными советами на все случаи жизни.

— S U P R E M E (@ssuppremme) 19 февраля 2017, 07:38

Пользователи Twitter начали публиковать скриншот, добавляя к каждой картинке очевидный совет, с которым трудно поспорить. «Девушка может не следить за собой, если она ни в чем себя не подозревает», — говорится под одной из картинок.

Некоторые начали фантазировать и выкладывать мем с изображением совершенно других людей, например, императора Всероссийского Николая II.

Для создания «очевидных советов» пользователи стали также использовать строчки из песен популярного российского исполнителя Валерия Меладзе.

«С прошедшим» — короткометражка 2016 года, посвященная чернокожему жителю Лондона Ризу Симпсону. Весь фильм он рассказывает о своей девушке, которая, по его мнению, очень умна. Главную роль в картине исполнил британский актер Кайод Эвуми (Kayode Ewumi).