Крошечный Дональд Трамп стал мемом

Президент США Дональд Трамп в очередной раз привлек внимание пользователей Reddit. Уменьшенные с помощью фотошопа изображения политика превратились в мем «Крошечный Трамп».

Картинки с главой Белого дома появились в специальном разделе сервиса TinyTrumps, где на момент написания заметки пользователи завели более 25 веток форума. С их легкой руки маленький Трамп порисовал каракули в Белом доме, прогулялся со своей «гигантской» дочерью Иванкой и несколько раз встретился с бывшим президентом США Бараком Обамой.

Мем подхватили и пользователи Twitter, которые принялись публиковать фотожабы с крошечным Трампом в главной роли и хештегом #TinyTrump.

В начале февраля американский художник Крис Родли превратил фотографию семейства Трампа в «Кошмар на улице Сезам». Для преображения людей на снимках Родли использовал бесплатную программу deepart.io, алгоритм которой он специально настроил на поиск кадров из культовой детской образовательной программы «Улица Сезам».