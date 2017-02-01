Семейство Трампа превратили в «Кошмар на улице Сезам»

Фотографию семейства президента США Дональда Трампа превратили в «Кошмар на улице Сезам». Необычные изображения были опубликованы в Twitter-аккаунте американского художника Криса Родли (Chris Rodley).

Как утверждается в материале Gizmodo, для преображения фотографий Родли использовал бесплатную программу deepart.io, алгоритм которой художник специально настроил на поиск кадров из культовой детской образовательной программы «Улица Сезам». «Я всего лишь провел множество экспериментов с настройкой художественного стиля обработки», — объяснил он.

В самом издании отметили, что смесь из членов семьи Трампа и персонажей из «Улицы Сезам» выглядит кошмарно и ужасающе. «Я прямо-таки представляю, как это существо будет кричать президентским голосом "Я не кукла! Я не кукла! Ты кукла!"» — отметил один из журналистов Gizmodo.

В начале сентября 2016 года с легкой руки пользователей портала Reddit обнимающий свою дочь Иванку Трамп предстал в образе Дракулы, поцеловался с самим собой и стал обладателем маленьких ладоней. Иванка же превратилась в кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.