«Российская марионетка» Айболит из Лимпопо превратился в мем

Пользователи сети превратили в мем устроенный пранкерами Вованом и Лексусом розыгрыш члена палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс о вмешательстве Москвы в выборы в вымышленной стране Лимпопо.

Юзеры начали выкладывать тематические посты и картинки, посвященные установлению Россией в Лимпопо «режима своей марионетки Айболита». «Мойдодыровский спецназ зачищает местных негров с криками: Ах ты гадкий, ах ты грязный неумытый поросенок», — пошутил один из них.

Некоторые призвали к свержению президента Айболита. «Требую свержения диктатора Айболита. Призываю граждан поддержать друга всех цивилизованных стран доктора Дулитла», — заявил юзер с ником Denchik_kasimov.

«Клятий тиран! Второй день не могу водку пить! Как почитаю про мучения бедных лимпопойцев, так всего трясет!» — отметил другой пользователь.

Ранее в феврале Вован и Лексус позвонили Уотерс и представились премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. В ходе телефонного розыгрыша они обсудили тему антироссийских санкций и рассказали, что российские хакеры атаковали серверы Лимпопо и повлияли на результаты выборов.