В Кремле отреагировали на пранк Вована и Лексуса про режим Айболита в Лимпопо

В Кремле не имеют никакого отношения к розыгрышу пранкерами Вованом и Лексусом члена палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы очень высоко ценим тот факт, что до сих пор никому не пришло в голову обвинить в этом Кремль. Это свидетельствует о некотором просветлении. Но это, конечно же, шутка», — отметил он.

В понедельник, 13 февраля, была опубликована запись разговора телефонных хулиганов с Уотерс. Пранкеры говорили от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Речь они вели о санкциях против Москвы и актуальности их усиления в связи с оккупацией Россией Донецка и Львова, взломом русскими хакерами «системы выборов в Лимпопо и установлении режима своей марионетки Айболита», а также в связи с отправкой регулярных войск РФ в Габон.

Позднее Вован (Владимир Кузнецов) рассказал Национальной службе новостей (НСН), что решение разыграть конгрессвумен было принято после ее недавнего заявления о том, что президент России Владимир Путин «продолжает укреплять позиции в Корее». Шутник отметил, что они с Лексусом (Алексей Столяров) были шокированы невежеством политика. «Она занималась только внутренними проблемами штата Калифорния, при этом она пытается лезть и в международную политику, ругает [Дональда] Трампа, требует ввести новые санкции против России за якобы агрессию. На самом деле все комично, но если такие люди руководят такой страной, как США, то это печально», — считает Кузнецов.

Пранкеров часто связывают с работой на Кремль или на ФСБ, однако они эти утверждения последовательно опровергают.