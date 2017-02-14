Захарова отреагировала на розыгрыш о назначении Россией Айболита главой Лимпопо

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала розыгрыш члена палаты представителей Конгресса США Максины Уотерс о вмешательстве Москвы в выборы в Лимпопо, который устроили пранкеры Вован и Лексус.

«Президент Ай Болит из страны Лимпопо ... Русские сказки становятся правдой. Господь, не покидай Америку!» — написала Захарова.

13 февраля пранкеры Вован и Лексус позвонили Уотерс от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. В ходе телефонного разговора они затронули тему антироссийских санкций, а также рассказали, что российские хакеры атаковали серверы Лимпопо и «установили режим своей марионетки Айболита». По словам «Гройсмана», президент Лимпопо хочет переехать на Украину, поскольку боится, что с ним «что-нибудь сделают». Как отмечалось, во время беседы член Конгресса активно задавала уточняющие вопросы.

Лимпопо — река в Южной Африке. В русской детской литературе часто выступает символом далекого места, населенного опасными животными. Упоминается в сказке Корнея Чуковского «Айболит».