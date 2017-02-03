В НАТО опровергли общение генсека Столтенберга с российскими пранкерами

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не говорил с человеком, выдававшим себя за украинского президента Петра Порошенко, заявил официальный представитель альянса Оана Лунгеску, передает РИА Новости.

При этом Лунгеску отметила, что недавно НАТО получил поддельное электронное письмо якобы от украинского лидера, в нем сразу распознали подделку.

«Поэтому никакого телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО не было, любая аудиозапись является подделкой», — заключила она.

Ранее СМИ сообщили о том, что российские пранкеры Вован и Лексус побеседовали со Столтенбергом от лица Порошенко.

Владимир Кузнецов, известный как пранкер Вован, настаивает, что говорил именно с генеральным секретарем НАТО. «Достаточно сделать экспертизу, чтобы убедиться, что это он. По записи голос достаточно узнаваем», — говорит он.

Пранкер отметил, что в разговоре со Столтенбергом была затронута тема вступления Украины в альянс. В частности, генсек заявил, что в ближайшем будущем это вряд ли реализуемо, и посоветовал Украине для начала побороть коррупцию и разобраться с новой судебной системой, уверяет Кузнецов.