Белорусский комик-гей рассказал о гомосексуализме в эфире ТНТ

Комик с нетрадиционной сексуальной ориентацией Павел Залуцкий из Белоруссии выступил с монологом о геях в эфире развлекательной программы «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ. Ролик с необычным стендапом был опубликован на Rutube-канале шоу.

Залуцкий в шутливой форме рассказал о своем отношении к ЛГБТ-пропаганде, однополым бракам и жизни человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Белоруссии. «Гей, это такая штука, о ней нельзя сказать мимоходом. Нельзя сказать, что ты гей, и продолжать парить человека веником», — заявил комик во время стэндапа.

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Жюри шоу, состоящее из участников программы Stand Up Руслана Белого, Юлии Ахмедовой и Тимура Каргинова, было несколько удивлено выступлением Зулуцкого. «Вы же в первую очередь стэндап-комик и только потом уже гомосек», — прокомментировал выступление юмориста Белый.