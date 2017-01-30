Джигурда согласился доказать свою нормальность у психиатра

Популярный российский актер Никита Джигурда согласился пройти психиатрическое обследование и доказать свою нормальность. Об этом он сообщил на своей страничке во «ВКонтакте».

По словам Джигурды, он собирается бороться против «клеветнической кампании на телевидении и в СМИ, нацеленной на его дискредитацию и проплаченной мафией и Светланой Романовой». С последней у актера произошел конфликт из-за наследства в миллиард рублей.

«Я дал свое согласие на обследование в нескольких институтах психиатрии — но только в присутствии независимой прессы, не поддающейся мафиозной порнографии», — заявил Джигурда.

Материалы по теме Полный джигурдец Как Никита Джигурда стал певцом, боксером и админом паблика «ВКонтакте»

«Я пройду обследования и докажу, что Никита Джигурда нормальный, гениальный, сексуальный великий русский артист», — добавил он в Instagram.

Ранее в январе в сети появилась петиция с требованием к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой отправить популярного актера Никиту Джигурду на принудительное медицинское лечение. Коллективная просьба была опубликована на change.org.

Авторы петиции утверждают, что ими движет «чувство обычной жалости к человеческому созданию». «Люди в силу многих причин зачастую не замечают проблемы других. Тем более когда эти проблемы испытывают люди "в телевизоре"», — говорится в обращении.

На момент написания заметки петиция набрала более 1300 голосов.