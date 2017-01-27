Джигурду потребовали отправить на лечение в психиатрическую клинику

В сети появилась петиция с требованием к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой отправить популярного актера Никиту Джигурду на принудительное медицинское лечение. Коллективная просьба была опубликована на change.org.

Авторы петиции утверждают, что ими движет «чувство обычной жалости к человеческому созданию». «Люди в силу многих причин зачастую не замечают проблемы других. Тем более когда эти проблемы испытывают люди "в телевизоре"», — говорится в обращении.

Они также добавили, что делать шоу, основанное на проблемах больного человека, — это как минимум негуманно. «Мы просим госпожу Скворцову обеспечить Джигурде возможность принудительного лечения в психиатрической или реабилитационной клинике», — заявили авторы.

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Как отмечается в материале dni.ru, близкий друг эксцентричного актера, продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, признался, что в последнее время Джигурда изменился до неузнаваемости: «Этот человек полностью вышел из-под контроля своего сознания. Просто "соскочил с катушек"».

«Его бешенство и абсолютный идиотизм указывали на то, что он окончательно сошел с ума. Жаль человека. Красочная картина того, что с людьми делают деньги», — посетовал он, намекая на миллиард рублей, которые актер вместе с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной унаследовали после смерти бизнесвумен Людмилы Браташ.

Несмотря на то что на момент написания заметки петиция набрала всего лишь 58 голосов, это не расстроило авторов обращения. «Петиция перевалила за условный рубеж, только 15 процентов всех петиций так могут, как подсказывает мне change.org. Это значит, дело наше правое, дело наше нужное», — уверены они.