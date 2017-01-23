В сети поразились роскошной жизни и патриотизму Стаса Михайлова

В социальных сетях активно обсуждают вышедший 22 января в эфир на Первом канале выпуск передачи «Пока все дома», в котором ведущий Тимур Кизяков отправился в гости к певцу Стасу Михайлову.

Пользователи сети признались, что их поразило роскошное убранство особняка исполнителя. Михайлов с женой и детьми принял Кизякова в огромном обеденном зале с мраморным столом, причем ведущему выдали одноразовые тапочки. Некоторые интернет-пользователи принялись шутить, что секрет успеха певца заключается в популярности его творчества.

— Его Величество СЛУ (@evslu) 22 января 2017, 16:20

Другие отметили патриотизм Михайлова и его приверженность традиционным ценностям. Исполнитель несколько раз подчеркнул, что любит Россию, а у его дочерей «нет другого предназначения», кроме как «вырасти настоящими женщинами, уметь готовить и состояться как жена и мать».

В конце выпуска Михайлов подарил Кизякову икону и дорожную Библию. Тот в ответ пожелал паре столько детей, сколько сможет позволить здоровье. «Я думаю, это было подсознательное. Он смотрел на этот бесконечный холодный каменный стол и думал, каково им тут завтракать вчетвером-то», — в шутку отметил один из пользователей Facebook.

В августе 2016 года организатор концерта Стаса Михайлова в Керчи упрекнул артиста в жадности. Он рассказал, что певец якобы потратил 500 тысяч рублей на аренду личного вертолета, на котором добирался до места проведения шоу. «Здесь люди получают по восемь тысяч пенсию, а он получает за один выход полтора миллиона — и ему мало», — подытожил он.

Директор Михайлова в ответ обвинил организаторов концерта в растрате средств и продаже поддельных билетов.

Стас Михайлов — популярный певец, заслуженный артист России. С 1997 года он выпустил 11 музыкальных альбомов.