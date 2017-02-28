Воронежскому губернатору пожаловались на комика из Stand Up за отказ жениться

Жители Воронежской области обратились к губернатору Алексею Гордееву с просьбой отменить концерт участника шоу Stand Up комика Руслана Белого в столице Черноземья из-за его позиции по отношению к институту семьи и брака. Об этом сообщает сайт 36on.ru во вторник, 28 февраля.

Соответствующая петиция на имя Гордеева, а также гендиректора ООО «Comedy Club Production» Андрея Левина размещена на сайте OnlinePetition.

Авторы обращения указывают, что Белый не сдержал обещание жениться на своей коллеге Юлии Ахмедовой, данное в ходе рекламной кампании, посвященной новому сезону телевизионного шоу «Холостяк».

«Его рассуждения со сцены об отношении полов, саркастическое высмеивание института семьи и брака неприемлемы в обществе, поскольку способствуют моральному разложению молодого поколения», — говорится в тексте.

В связи с этим от Гордеева требуют запретить выступления артиста на всей территорий региона до тех пор, пока Белый «не признает свою ложь или не сделает публичного предложения заключить семейный союз Юлии Ахмедовой».

На момент написания новости петицию поддержали 115 человек.

Stand Up — проект канала ТНТ и компании Comedy Club Production — одно из самых популярных шоу комедийного жанра на российском ТВ.

Руслан Белый — родился в Праге (Чехия), в 2003 году окончил Воронежский государственный аграрный университет имени Императора Петра I. Постоянный участник «Comedy Club», член команды КВН «Седьмое небо», участник телепроектов ТНТ «Смех без правил», «Убойная лига», «Убойной ночи», «Comedy Баттл», ведущий шоу «Stand Up».

Юлия Ахмедова — родилась в Канте (Киргизия), в начале нулевых окончила Строительно-технологический факультет Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Бывшая участница команд КВН «25-ая», участница и продюсер телешоу Stand Up.