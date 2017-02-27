Липецкий губернатор предсказал неизбежную победу добра над злом

Губернатор Липецкой области Олег Королев счел победу добра над злом такой же неизбежной, как приход весны. Соответствующий пост глава региона разместил на своей странице в Twitter в понедельник, 27 февраля.

В комментариях у губернатора поинтересовались, какое конкретно зло он имеет в виду. Пользователь под ником Sergeant перенес принцип сравнения на городские коммунальные службы: «Так и ЖКХ Липецка бессильно перед снегом во дворах!»

Кроме того, он предположил, что глава региона мог разместить подобный пост после того, как ему «шепнули про преемника».

9 февраля Королев призвал жителей Липецкой области активнее подкармливать погибших от голода и холода птиц. «Лю-у-у-ди-и! (Ору во всю мочь) Ежедневно от стужи и глубины снега (не докопаешься) гибнут тысячи птиц и животных», — написал он в Twitter.