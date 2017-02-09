Липецкий губернатор «во всю мочь» призвал жителей спасать замерзающих птиц

Губернатор Липецкой области Олег Королев призвал жителей региона активнее вывешивать кормушки и подкармливать погибающих от голода и холода птиц. Такое воззвание он разместил в своем микроблоге в Twitter.

Подписчик Королева в ответ прислал ему фотографии неубранных осенью полей с пшеницей, заверив, что птицы более чем обеспечены кормовой базой.

«(...) благодаря вашим аграриям птички без корма не остались в этом году. вы уж не орите так, не пугайте птиц! могут даже летающие коровы покушать, кукурузы, например, неубранной. В Задонском районе (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Лента.ру»)», — написал пользователь Никита Воробьев.