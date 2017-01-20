Ростовский губернатор одарил новорожденного слоненка овощным тортом

Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил зоопарк Ростова-на-Дону, где родился азиатский слоненок. Об этом сообщает региональное интернет-издание 161.ru.

Имя новорожденному, по предложению Голубева, выберут жители области. «Устроим голосование и выберем самый подходящий вариант. В связи с тем, что 2017 год — Год экологии, мы посоветовались и решили, что у слоненка в имени должен быть слог "эко"», — сказал он.

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Для семьи слонов подготовили овощные торты — корзинки из тыквы, наполненные фруктами и овощами, отмечает издание. Губернатор не стал вручать подарки лично, а передал их через сотрудника зоопарка.

Главе региона также показали зубренка по имени Муха и его маму (отец детеныша, как отмечает издание, умер из-за того, что его закормили хлебом посетители зоопарка). Голубев почесал зубренка за ухом.

В сентябре прошлого года зебру, родившуюся в крымском частном зоопарке, назвали Думой в честь выборов в нижнюю палату парламента. Кроме того, там живут зебра по имени Россия, а также пара тигров Референдум и Весна.