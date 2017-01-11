Псковский фермер напоил Турчака медовухой

Губернатор Псковской области Андрей Турчак посетил крестьянско-фермерское хозяйство в деревне Шелино, где попробовал медовуху местного производства. Об этом говорится на сайте администрации региона в среду, 11 января.

Фермер Олег Федоров показал губернатору хозяйство, занимающееся птицеводством и разведением пчел. На передвижных и станционарных пасеках, как рассказал предприниматель, пчелы производят до семи видов меда.

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Глава области в местном магазине купил мед, попробовал медовуху и поблагодарил фермера за «труд на земле», говорится в сообщении.

23 ноября прошлого года депутаты Псковского областного собрания с подачи Турчака приняли поправки в региональный закон, отменяющие штрафы за приобретение, изготовление, хранение, перевозку и продажу спиртосодержащей продукции домашней выработки, в том числе самогона и браги.

В конце 2014-го получил широкую известность кировский производитель «Вятского кваса» после того, как сотрудник региональной газеты в ходе большой пресс-конференции спросил президента Владимира Путина, почему крупные торговые сети не хотят продавать этот продукт.

