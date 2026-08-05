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09:16, 5 августа 2026Россия

Самокатчик в маске напал на едва не сбитую им россиянку

«112»: В Красноярске самокатчик в маске напал на девушку, которую едва не сбил
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Красноярске самокатчик в маске напал на девушку, которую едва не сбил. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным издания, россиянка ночью гуляла с подругами в центре города. Рядом с магазином на девушек едва не наехали самокатчики.

Жительницы Красноярска сделали им замечание, в ответ на это парни начали вести себя агрессивно и конфликтовать. Одна из подруг достала телефон, чтобы запечатлеть самокатчиков на камеру. Внезапно молодой человек в маске заметил это. Он ударил девушку кулаком по лицу и разбил ей губу.

Пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростки-самокатчики избили прохожих прутьями из-за замечания. Сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося.

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