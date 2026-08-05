Самокатчик в маске напал на едва не сбитую им россиянку

«112»: В Красноярске самокатчик в маске напал на девушку, которую едва не сбил

В Красноярске самокатчик в маске напал на девушку, которую едва не сбил. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным издания, россиянка ночью гуляла с подругами в центре города. Рядом с магазином на девушек едва не наехали самокатчики.

Жительницы Красноярска сделали им замечание, в ответ на это парни начали вести себя агрессивно и конфликтовать. Одна из подруг достала телефон, чтобы запечатлеть самокатчиков на камеру. Внезапно молодой человек в маске заметил это. Он ударил девушку кулаком по лицу и разбил ей губу.

Пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростки-самокатчики избили прохожих прутьями из-за замечания. Сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося.