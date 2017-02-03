Краснодарский губернатор отказался ускорить ремонт названной в его честь дороги

Жители поселка Таманский Краснодарского края обратили внимание губернатора Вениамина Кондратьева на разбитую дорогу, которую «назвали» в его честь. Соответствующую видеозапись глава региона прокомментировал на своей странице в Twitter в пятницу, 3 февраля.

«Выяснили ситуацию с дорогой в поселке Таманском. Это строящийся дачный район. Сейчас там шесть домов», — написал губернатор.

Он признал, что дорога нуждается в ремонте, однако подчеркнул, что сначала работы будут проведены в населенных пунктах, где находится 60 и более домов. «Не говоря уже о том, что улицу разбили большегрузы. И будут продолжать, пока район не достроят», — добавил Кондратьев.

Видео: Туподар Краснодар / Twitter

Видеозапись из Таманского, на которой видно, как местные жители повесили на забор несколько листов с надписью «Улица имени губернатора Краснодарского края Кондратьева», появилась в сети накануне. Автор видео утверждает, что таким образом люди решили отблагодарить главу региона, который шел на выборы с лозунгом «Дороги разбиты — выбирай работающую власть». Автор отмечает, что дорога грязная, разбитая, а ездить по ней можно только зимой.

В январе жители Новосибирска, а затем и Омска решили привлечь внимание городских властей к уборке снега, оставляя на сугробах надписи в стиле предвыборных лозунгов с именами мэров.