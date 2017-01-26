Тюменский протоиерей освятил «трассу смерти»

В Тюменской области освятили аварийно-опасные участки трассы, ведущей в Омск. Об этом сообщает в четверг, 26 января, портал 72.ru.

По его информации, руководство Госавтоинспекции города Ишим на днях провело акцию «За безопасные дороги». В актовом зале ГИБДД состоялся молебен, после которого настоятель Покровского храма протоиерей Александр Чурсин окропил всех сотрудников крещенской водой.

Затем протоиерей освятил наиболее опасные участки трассы Тюмень — Омск: 295-й километр и перекресток дороги Ишим — Бердюжье — Ершово. Он также окропил святой водой служебные и личные автомобили инспекторов.

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В Госавтоинспекции отметили, что в начале года из-за снегопадов на дорогах района сложилась напряженная обстановка.

Дорогу между Тюменью и Омском из-за большого числа ДТП с летальным исходом и плохого состояния покрытия называли «трассой смерти». В 2015 году ее аварийные участки были отремонтированы, сообщало агентство «Омск-информ».

В июле 2016 года центр Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Народная экспертиза» называл самые аварийно-опасные дороги России. Согласно его рейтингу, первое место занимал участок Южного шоссе в Тольятти, второе — 246-й километр автодороги М-2 «Крым» в Тульской области. На третьей позиции был 178-й километр трассы М-5 «Урал» в Рязанской области.