У омского мэра вслед за новосибирским появился именной сугроб

Омский активист вслед за новосибирскими решил привлечь внимание городских властей к уборке снега, оставив на сугробе имя мэра Вячеслава Двораковского. Об этом сообщает интернет-издание НГС.ОМСК в пятницу, 13 января.

Владислав Ломихин рассказал, что оставил надпись «Сугробы за Двораковского!» на куче снега у автомойки накануне. К вечеру того же дня надпись пропала, но сам сугроб остался.

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По мнению директора управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Владимира Казимирова, жители ближайших домов должны убирать снег из этого района, а не сваливать его на обочине. «При чем здесь мэр, когда эта собственность частная? Где мы виноваты — мы не скрываем», — отметил чиновник.

9 января стало известно, что с одной из улиц Новосибирска исчез большой сугроб после того, как на нем появилась надпись с именем мэра Анатолия Локотя. В пресс-службе муниципалитета утверждали, что уборка снега была плановой.

Через два дня горожане оставили на снегу надпись «Какие сугробы — такой мэр. Наш мэр — Локоть», отмечает издание «Ваш город».

