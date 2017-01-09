В Новосибирске исчез сугроб с фамилией мэра

Видео: Гражданский патруль / YouTube

С одной из улиц Новосибирска исчез большой сугроб после того, как на нем появилась надпись с упоминанием мэра города Анатолия Локотя. Об этом сообщается на странице «Вконтакте» общественной организации «Гражданский патруль» в понедельник, 9 января.

Накануне вечером на сугробе, который оставался нетронутым с декабря, появилась надпись «Сугробы за Локтя!» На записи видно, как активист Андрей Афанасьев красной краской из баллончика наносит надпись, а в конце произносит на камеру: «Локоть — лучший выбор сугробов, лучший их союзник, их кандидат».

По данным организации, неизвестные испортили надпись через два часа. На следующий день сугроб исчез.

В пресс-службе мэрии Новосибирска изданию Sibnet.ru сообщили, что в ночь с 8 на 9 января дорожные службы убирали улицы Центрального района города в плановом порядке.