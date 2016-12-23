В Москве назвали лучших российских блогеров 2016 года

Национальная премия NeForum Awards подвела итоги года и вручила статуэтки лучшим блогерам в 13 номинациях. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 23 декабря.

В номинациях, посвященных моде и красоте, победили две девушки. Анастасия Шпагина забрала статуэтку за «Лучший блог о красоте», Елена Шейдлина — за «Лучший блог о моде» и «Лучший творческий проект в Instagram».

В номинации «Лучший блог о путешествиях» зрители выбрали проект Руслана Усачева «Пора валить». Лучшим популяризатором здорового образа жизни назван проект «На износ», а самым полезным каналом признали SlivkiShow.

Матери двух дочерей и двух сыновей Ирине Гавриловой вручили статуэтку за победу в номинации «Лучший блог о детях». Среди каналов на игровую тематику лучшим был признан TheBrainDit Олега Брейна, а лидером в теме технологий стал проект Droider.ru.

«Прорывом года» стал видеомейкер, сценарист, стендап-комик Данила Поперечный. Видеоблогеры также получили призы в еще двух номинациях — «Лучшее шоу на YouTube» (Big Russian Boss Show) и «Самый интересный видеоблогер по версии сообщества ЖИЗНЬ ЮТУБ» (Эльдар Джарахов).

Победителями стали агентства JAMI и проект Samsung YouTube TV под названием Zebra Hero. Топовые YouTube-блогеры — Катя Клэп, Денис Кукояка, Сергей Мезенцев, Руслан Усачев и Лера Любарская — представили анонсы своих шоу. Зрителям, в свою очередь, предлагалось проголосовать за лучшие проекты и помочь блогерам найти новые форматы для своих каналов.

