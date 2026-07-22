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16:04, 22 июля 2026 (обновлено: 16:06, 22 июля 2026)Экономика

В Госдуме усомнились в отмене сплошных рубок на Байкале

Грешневиков предупредил о рисках после изменений в законе о рубках на Байкале
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Исключение из законодательства термина «сплошные рубки» само по себе не означает, что такая практика исчезнет. Такое мнение в разговоре с НСН высказал заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Анатолий Грешневиков.

По его словам, бизнес при желании сможет использовать существующие нормы для заготовки древесины и после изменения формулировок в законе. Депутат также выразил опасение, что разрешение на уборку погибшего леса может создать почву для злоупотреблений.

«Термин "сплошные рубки" убирается, но сами они остаются, как бы там бюрократически ни формулировалось», — заявил Грешневиков.

Он напомнил, что вокруг закона с самого начала шли активные споры. По словам парламентария, против документа выступали не только отдельные депутаты, но и представители научного сообщества, Общественной палаты и специалисты Байкальского института.

Кроме того, Грешневиков обратил внимание на уже существующие проблемы в центральной экологической зоне Байкала. По его словам, там расследуются уголовные дела, связанные с незаконными вырубками и строительством объектов. Он считает, что изменение формулировок в Лесном кодексе само по себе не сможет исключить нарушения.

В конце 2025 года депутаты Госдумы приняли постановление, в рамках которого рекомендовали правительству РФ сохранить запрет на сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (БПТ).

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