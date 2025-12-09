Реклама

Экономика
19:14, 9 декабря 2025Экономика

Госдума рекомендовала сохранить запрет сплошных рубок на Байкале

Александра Качан (Редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы приняли постановление, в рамках которого рекомендовали правительству РФ сохранить запрет на сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (БПТ). Об этом сообщает ТАСС.

Постановление было принято к третьему чтению законопроекта об охране озера Байкал. Госдума призвала кабмин предусмотреть необходимые полномочия для комплексного решения природоохранных и социально-экономических вопросов при разработке и утверждении положения о комиссии по обеспечению охраны озера Байкал и социально-экономическому развитию БПТ.

Депутаты также рекомендовали регулярно и не реже раза в год докладывать Госдуме о реализации мероприятий на БПТ. В том числе речь идет о создании объектов жизнеобеспечивающей инфраструктуры и мониторинге соблюдения закона. Кроме того, Госдума попросила правительство обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность возведения объектов в водоохранной зоне Байкала и принять необходимые меры прокурорского реагирования.

Ранее в районе озера Байкал зафиксировали резкий рост популяции бакланов. По словам экспертов, птицы не представляют угрозы для людей.

