06:00, 14 мая 2026Путешествия

Тревел-блогерша описала Южную Корею словами «русская девушка к такому не готова»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kim Jae-Hwan / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Тревел-блогерша побывала в Южной Корее и описала эту страну словами «русская девушка к такому не готова». Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

По словам автора материала, внешность человека в этой стране Азии имеет большое значение. Дети со школы начинают испытывать давление и точно знают, кто «красивый» по корейским стандартам, а кто нет. Местные жители нормально относятся к операциям по изменению внешности — Южная Корея занимает одно из первых мест в мире по числу пластических операций на душу населения.

«Разрушительные последствия». Как медицинский туризм в Турцию оборачивается потерей органов и зубов
30 апреля 2026
30 апреля 2026
«Ваши женщины самые красивые на планете». Почему иностранные туристы так любят Россию и какие русские традиции их шокируют?
4 мая 2026
4 мая 2026

«Девушка в кафе, с которой мы разговорились, сообщила, что сделала операцию на веки два года назад, и это было лучшее решение в ее жизни. Потом поинтересовалась, думала ли я когда-нибудь о ринопластике. Я стояла с чашкой кофе и не знала, что ответить», — отметила блогерша из России.

Также рынок мужской косметики в Южной Корее — один из крупнейших в мире. Многие местные мужчины делают макияж: используют консилер, тональные крема и уходовые средства за кожей. Помимо этого, корейцы в целом следят за внешним видом: делают маникюр, модные стрижки и покупают стильную одежду. «Мне это понравилось. Честно говоря, очень понравилось. Просто было непривычно первые пару дней», — призналась россиянка.

Ранее эта блогерша описала отношение филиппинок к россиянам словами «воспринимаются как экзотика». Автор материала отметила, что филиппинкам нравится образ «сильного северного мужчины».

