Блогерша описала отношение филиппинок к россиянам словами «воспринимаются как экзотика»

Тревел-блогерша объяснила, чем российские мужчины привлекают жительниц Филиппин. Своим мнением она поделилась в блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Автор материала отметила, что филиппинкам нравится образ «сильного северного мужчины». Дело в том, что рост мужчин на этом островном государстве едва достигает 165 сантиметров. Поэтому россияне значительно отличаются от них. «Появление мужчины ростом под 180 сантиметров неизбежно привлекает внимание. Светлые волосы, которые для европейца обыденность, здесь воспринимаются как экзотика», — такими словами блогерша описала отношение азиаток к мужчинам из России.

Жительницы Юго-Восточной Азии воспринимают сдержанность граждан России за глубину их характера. Они в первую очередь ищут мужчину с финансовой стабильностью, так как в культуре Филиппин заложена концепция «долга благодарности», который распространяется на всю семью. Поэтому успешный и богатый партнер считается выгодным мужем, так как он сможет обеспечить всю семью женщины.

При этом успешные отношения с филиппинками россиянин сможет построить только в том случае, если сблизится с национальными традициями и особенностями культуры своей избранницы. Переделать азиатку с Филиппин под «европейский стандарт» не получится. «Статистика показывает, что браки между филиппинками и россиянами имеют относительно высокий показатель успешности — около 70 процентов пар остаются вместе более пяти лет», — подытожила опытная путешественница.

